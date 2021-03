Rinnovo contratti dipendenti pubblici: aumenti stipendio, importi, a chi spettano, novità (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 10 marzo è stato siglato tra governo e sindacati il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, con tutta una serie di innovazioni e novità in tema di riforma della pubblica amministrazione, Rinnovo dei contratti dipendenti pubblici compreso. Ma non solo. Il Patto individua la necessità di avviare una nuova stagione di relazioni sindacali, fondata sul confronto con le organizzazioni, e di portare a compimento i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, ritenendoli un fondamentale investimento politico e sociale. La Legge di bilancio 2021 aveva già incrementato di 400 milioni di euro il fondo per il Rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici portando così la dote complessiva a 3,8 miliardi di euro. Nei ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 10 marzo è stato siglato tra governo e sindacati il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, con tutta una serie di innovazioni ein tema di riforma della pubblica amministrazione,deicompreso. Ma non solo. Il Patto individua la necessità di avviare una nuova stagione di relazioni sindacali, fondata sul confronto con le organizzazioni, e di portare a compimento i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, ritenendoli un fondamentale investimento politico e sociale. La Legge di bilancio 2021 aveva già incrementato di 400 milioni di euro il fondo per ildeiper iportando così la dote complessiva a 3,8 miliardi di euro. Nei ...

