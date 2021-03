"Ricoverato d'urgenza per ustioni". Gianni Morandi, il terribile incidente in campagna: le sue condizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Gianni Morandi è stato Ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni. Lo riporta La Repubblica, il 76enne cantante di Monghidoro è stato vittima di un brutto incidente domestico che ha richiesto l'intervento dei soccorritori del 118, che nel tardo pomeriggio di giovedì 11 marzo lo hanno trasportato in ambulanza fino al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna. Morandi ha riportato varie ustioni alle mani e alle gambe: stando alla ricostruzione de La Repubblica, stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fuoco. Poco prima aveva pubblicato su Facebook una foto mentre lavorava in campagna, accompagnato dalla seguente didascalia: “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)è statod'a Bologna per. Lo riporta La Repubblica, il 76enne cantante di Monghidoro è stato vittima di un bruttodomestico che ha richiesto l'intervento dei soccorritori del 118, che nel tardo pomeriggio di giovedì 11 marzo lo hanno trasportato in ambulanza fino al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna.ha riportato variealle mani e alle gambe: stando alla ricostruzione de La Repubblica, stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fuoco. Poco prima aveva pubblicato su Facebook una foto mentre lavorava in, accompagnato dalla seguente didascalia: “11 marzo. Lavori in. Finalmente ho ...

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - nikizag7 : RT @Vivodisogniebas: Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - peterkama : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni Stava bruciando delle sterpaglie ma è caduto sul fuoco.… - sergimagugliani : RT @Today_it: Gianni Morandi ricoverato con urgenza per ustioni al Maggiore di Bologna - romatoday : Gianni Morandi ricoverato con urgenza per ustioni al Maggiore di Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato urgenza FABRIZIO CORONA TORNA IN CARCERE: LUI SI FERISCE/ "Esame per valutare status mentale" ... 'E' stato ricoverato perchè ha compiuto un gesto molto forte dettato dalla notizia del giorno, si è ferito ai polsi. Lo hanno portato con urgenza, gli hanno dato diversi punti di sutura, lo hanno ...

Missionario leccese rientra d'urgenza dalla Moldavia: positivo al covid, ricoverato al Dea LECCE - Il missionario Massimiliano Mazzotta , sacerdote leccese di 52 anni, da tre anni presso Fidei donum in Moldavia, è risultato positivo al Covid ed è stato trasferito d'urgenza in elicottero presso il Dea di lecce. Don Massimiliano, nei giorni scorsi, aveva accusato sin da subito febbre alta e difficoltà respiratorie. Fondamentale per il trasferimento si è rivelato l'...

Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni La Repubblica Paura per Gianni Morandi: ricoverato d’urgenza per ustioni a gambe e braccia Gianni Morandi è stato protagonista in negativo di una disavventura, nel corso della giornata di giovedì 11 marzo 2021. Il cantante italiano stava bruciando degli arbusti secchi e, accidentalmente, è ...

Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni Gianni Morandi è stato ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante di 76 anni stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa in provincia di Bologna nel tardo pomeriggio ...

... 'E' statoperchè ha compiuto un gesto molto forte dettato dalla notizia del giorno, si è ferito ai polsi. Lo hanno portato con, gli hanno dato diversi punti di sutura, lo hanno ...LECCE - Il missionario Massimiliano Mazzotta , sacerdote leccese di 52 anni, da tre anni presso Fidei donum in Moldavia, è risultato positivo al Covid ed è stato trasferito d'in elicottero presso il Dea di lecce. Don Massimiliano, nei giorni scorsi, aveva accusato sin da subito febbre alta e difficoltà respiratorie. Fondamentale per il trasferimento si è rivelato l'...Gianni Morandi è stato protagonista in negativo di una disavventura, nel corso della giornata di giovedì 11 marzo 2021. Il cantante italiano stava bruciando degli arbusti secchi e, accidentalmente, è ...Gianni Morandi è stato ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante di 76 anni stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa in provincia di Bologna nel tardo pomeriggio ...