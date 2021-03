Ricciardi abbatte ogni speranza | “La vaccinazione di massa non ci garantirà normalità”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Se pensavate di ritornare alladopo mesi di restrizioni e la – per ora – claudicante campagna vaccinale, scordatevelo: secondo Walterladinon ciil ritorno alla vita di prima.: lanon basta. Indovinate perché? Eccolo di nuovo alla carica, il consigliere del ministro della Salute Roberto, in prima linea nei panni di chi lace la vuole togliere a tutti i costi. Ad essere maliziosi verrebbe quasi da pensare chetragga linfa vitale dalla disperazione di coloro a cui toglieillusione. Ospite del webinar Obbligati a crescere – Vaccino, come ricominciare, promosso dal Gruppo Caltagirone, ...

