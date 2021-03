Renzi ha querelato la giornalista sbagliata, dovrà rimborsare 4700 euro (Di giovedì 11 marzo 2021) Matteo Renzi ha querelato la giornalista sbagliata, adesso dovrà risarcire 4700 euro di spese legali ingiustamente sostenute In questi giorni ci sono stati diversi rumor intorno alle molteplici querele di Matteo Renzi nei confronti dell’informazione italiana. Il politico ha promosso azioni legali nei confronti delle testate La Stampa e TPI poichè avevano dato notizia di un suo viaggio a Dubai. Ma il Karma non perdona, a furia di querelare la stampa italiana il senatore ha commesso un errore che gli costerà 4700 euro. Leggi anche -> Renzi torna a Dubai dagli sceicchi: mistero sui motivi della missione Matteo Renzi sbaglia giornalista L’intenzione di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Matteohala, adessorisarciredi spese legali ingiustamente sostenute In questi giorni ci sono stati diversi rumor intorno alle molteplici querele di Matteonei confronti dell’informazione italiana. Il politico ha promosso azioni legali nei confronti delle testate La Stampa e TPI poichè avevano dato notizia di un suo viaggio a Dubai. Ma il Karma non perdona, a furia di querelare la stampa italiana il senatore ha commesso un errore che gli costerà. Leggi anche ->torna a Dubai dagli sceicchi: mistero sui motivi della missione MatteosbagliaL’intenzione di ...

