Renault Remi | deciso il congelamento del motore

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il capo delTaffin ha accolto con favore ildeldella Formula 1 per il 2022, dicendo che può accelerare alcuni dei suoi piani originali per il 2023. Per questa stagione ilè stato solamente ritoccato innovando comunque l’efficienza per poter conquistare. Alpine e quei debutti mancati in Formula 1: ilè stato davvero congelato? La F1 aveva annunciato a febbraio che sarebbe andata avanti con ildelil prossimo anno interrompendo lo sviluppo fino all’arrivo della prossima generazione di propulsori. La decisione ha spianato la strada alla Red Bull per stabilire una propria divisione di propulsori rilevando ...