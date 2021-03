Reddito di cittadinanza: il ministro Orlando istituisce il Comitato scientifico (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha istituito oggi il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza. Secondo quanto riporta una nota del Ministero, il Comitato sarà presieduto dalla professoressa Chiara Saraceno. Gli altri componenti sono: la sociologa dell’ufficio Politiche sociali della Caritas italiana, Nunzia De Capite, il professore di Sociologia e Ricerca Sociale all’Università di Trento e responsabile scientifico dell’Alleanza contro la povertà in Italia, Cristiano Gori, il capo della Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’INPS, Daniele Checchi, il professore ordinario di Politica Economica all’Università La Sapienza di Roma, Maurizio Franzini, la professoressa ordinaria di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Ildel Lavoro e delle Politiche Sociali Andreaha istituito oggi ilper la valutazione deldi. Secondo quanto riporta una nota del Ministero, ilsarà presieduto dalla professoressa Chiara Saraceno. Gli altri componenti sono: la sociologa dell’ufficio Politiche sociali della Caritas italiana, Nunzia De Capite, il professore di Sociologia e Ricerca Sociale all’Università di Trento e responsabiledell’Alleanza contro la povertà in Italia, Cristiano Gori, il capo della Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’INPS, Daniele Checchi, il professore ordinario di Politica Economica all’Università La Sapienza di Roma, Maurizio Franzini, la professoressa ordinaria di ...

