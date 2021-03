Recovery Fund | fuga dai prestiti | e l’Italia che fa?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) Correre, correre. E, poi? Ancora correre. Vietate, ovviamente, battute d’arresto. Entra nel vivo l’azione del Governo a guida Draghi per mettere a punto ilPlan, che dovrà essere presentato entro fine aprile quando ci sarà “una fase molto rapida e concitata”. L’espressione è stata usata dal Ministro dell’Economia Franco pochi giorni fa in audizione davanti alle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche UE di Camera e Senato nel sottolineare che ilPlan “rappresenta certamente una priorità per il Governo, per il Paese e ovviamente per il MEF”. “Abbiamo davanti a noi – ha aggiunto – un percorso molto intenso e su questo dobbiamo interagire strettamente”. Il successore di Gualtieri ha parlato di “occasione unica” che può “contribuire ad accrescere il nostro potenziale di sviluppo”. Per farlo, ha messo in guardia Franco, il ...