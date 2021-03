Real Madrid | Sergio Ramos sul rinnovo | “Nessuna novità | sono sereno”

(Di giovedì 11 marzo 2021) ”Sulvorrei poter dire qualcosa, ma non ciè tutto uguale a prima”. Queste le parole del capitano delriguardo aldel suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. “e penso solo a giocare e assaporare un titolo. Penso comunque di poter giocare ancora ai massimi livelli per cinque anni”, conclude. SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 100 - Il Milan è la quarta squadra a superare il traguardo dei 100 punti a partire dal 1/1/2020 nei cinque maggiori… - PianetaMilan : #Capello su #Ronaldo 'il fenomeno': 'Lo mandai via dal @realmadrid ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan @acmilan - mmozzetti71 : @aldobarge49 @forumJuventus Era più forte al mondo quando giocava al Manchester ed al Real Madrid. Prendere un 33en… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Sergio Ramos: 'Nessuna novità sul rinnovo, c'è molta incertezza' - susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Sergio Ramos: 'Nessuna novità sul rinnovo, c'è molta incertezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

... ma soprattutto dobbiamo ricordare tre direzioni in Champions League, cioè Atletico... avendo già dovuto superare nei sedicesimi un duro ostacolo come laSociedad. Ostacolo superato però di ...... si tratta di Dinamo Kiev Juventus, AtleticoSalisburgo, Atalanta Liverpool, Manchester United Basaksehir e Shakhtar Donetsk, nelle quali non ha espulso alcun giocatore e ha ...Madrid, 11 mar. - (Adnkronos) - “Sul rinnovo vorrei poter dire qualcosa, ma non ci sono novità è tutto uguale a prima. Sono sereno e penso solo a ...Il capitano del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa, toccando a denti stretti anche il tema del rinnovo contrattuale: Mi piacerebbe avere notizie.