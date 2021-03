Re di Cuori su Rai Premium le anticipazioni e la trama degli episodi di giovedì 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Re Di Cuori su Rai Premium la serie tv australiano, un medical dramedy le anticipazioni delle puntate stasera giovedì 11 marzo Arriva su Rai Premium in prima serata Re di Cuori, comedy-drama australiano in onda a partire da giovedì 11 marzo con 3 episodi a serata e le prime due stagioni già trasmesse da Rai 2 nei pomeiggi estivi. La serie è composta da 3 stagioni in tutto trasmesse tra il 2016 e il 2018 da Nine Network. Re di Cuori è l’accattivante titolo italiano che non fa però ben capire lo sfondo medical della serie. Infatti il tittolo australiano è Doctor Doctor mentre quello internazionale è The Heart Guy. Ma il cuore c’entra perchè oltre a essere un affascinante sciupafemmine, il protagonista ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021) Re Disu Raila serie tv australiano, un medical dramedy ledelle puntate stasera11Arriva su Raiin prima serata Re di, comedy-drama australiano in onda a partire da11con 3a serata e le prime due stagioni già trasmesse da Rai 2 nei pomeiggi estivi. La serie è composta da 3 stagioni in tutto trasmesse tra il 2016 e il 2018 da Nine Network. Re diè l’accattivante titolo italiano che non fa però ben capire lo sfondo medical della serie. Infatti il tittolo australiano è Doctor Doctor mentre quello internazionale è The Heart Guy. Ma il cuore c’entra perchè oltre a essere un affascinante sciupafemmine, il protagonista ...

Advertising

livingdaylights : @spadinoseneva letteralmente sapevo che non l'avrebbe mai messa in un quadro perché avremmo sentito i cuori dei dir… - ChiaraPottini : @anitaesposito No, si chiama “Cuori”, otto puntate, andrà in onda in autunno. Coprodotto con la Rai. - ChiaraPottini : Esci a far due passi sotto casa e ti ritrovi negli anni ‘60...#fiction #Cuori #torino #ciaksigira #Rai #setTv - bursucst : Sono scattate ieri, martedì 2 marzo 2021, le riprese della fiction televisiva prodotta dalla Rai dal titolo 'Cuori'… -