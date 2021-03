Ragazzo ricoverato per Covid, ha 14 anni ed è molto grave (Di giovedì 11 marzo 2021) Un Ragazzo ricoverato per Covid risulta in una situazione molto critica. Colpisce il fatto che sia adolescente e senza mai gravi precedenti. Ragazzo ricoverato per Covid a soli 14 anni. Succede a Bologna, dove da diversi giorni vige la zona rossa, come in tutta la provincia. Stesso provvedimento intrapreso anche per le altre principali località L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Unperrisulta in una situazionecritica. Colpisce il fatto che sia adolescente e senza mai gravi precedenti.pera soli 14. Succede a Bologna, dove da diversi giorni vige la zona rossa, come in tutta la provincia. Stesso provvedimento intrapreso anche per le altre principali località L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giulia21033933 : @doluccia16 @eziamor Due medici specialisti, amici, sconsigliano in quanto è cmq sperimentale...al lavoro chi lo ha… - mariodirobilant : @Anna50732053 Io conosco un ragazzo che è stato male: ricoverato per 3 giorni, l’ hanno curato con cortisone e antibiotici in ospedale: - Zitellapersemp1 : @AlanPanassiti @fanpage Non solo a Brescia succede, ragazzo di 22 anni ricoverato nell'ospedale della mia città. Un disastro - FraschiniMauri2 : RT @AlanPanassiti: Brescia, ragazzo di 19 anni ricoverato in Rianimazione per Coronavirus - solounastella : RT @pensiero_lat: Che guarisca presto. È voi altri state attenti. Brescia, ragazzo di 19 anni ricoverato in Rianimazione per Coronavirus h… -