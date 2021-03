**Quirinale: Silvia Artuso, 'il lockdown con videolettura quotidiana per i propri compagni** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - I giorni del lockdown di un anno fa trascorsi ad inviare ogni giorno ai propri compagni di classe la videoregistrazione della lettura di un libro a lei caro. Silvia Artuso, 9 anni, di Albino, in provincia di Bergamo è stata premiata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per la forza e la speranza che è riuscita a trasmettere nei giorni più duri" durante i quali tutta l'Italia era chiusa in casa a causa della pandemia. Il suo impegno, la sua costanza sono diventati così un esempio e un incoraggiamento in momenti drammatici per tutta la comunità civile e scolastica, colpite da una sequenza impressionante di lutti e di dolori. Silvia ha trasmesso forza e speranza ai suoi compagni di classe facendogli giungere la propria voce con costanza. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - I giorni deldi un anno fa trascorsi ad inviare ogni giorno aicompagni di classe la videoregistrazione della lettura di un libro a lei caro., 9 anni, di Albino, in provincia di Bergamo è stata premiata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per la forza e la speranza che è riuscita a trasmettere nei giorni più duri" durante i quali tutta l'Italia era chiusa in casa a causa della pandemia. Il suo impegno, la sua costanza sono diventati così un esempio e un incoraggiamento in momenti drammatici per tutta la comunità civile e scolastica, colpite da una sequenza impressionante di lutti e di dolori.ha trasmesso forza e speranza ai suoi compagni di classe facendogli giungere laa voce con costanza. ...

