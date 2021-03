Quirinale | Martina Di Vardo | le poesie su immigrazione e terremoto**

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) –Di, 17 anni, residente a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, nonostante le difficoltà e i problemi derivati da una malattia, non si è mai persa d’animo. Ha continuato a studiare con una determinazione ammirevole e a manifestare una forte e sincera solidarietà verso il prossimo. A scuola ha ottenuto ottime valutazione ed è stata, per due anni consecutivi, tra le vincitrici del concorso di poesia indetto dalla corale polifonica di Ascoli Piceno. Le sue due composizioni hanno riguardato, la prima il tema dell’e la seconda i sentimenti scaturiti dopo il terremoto che ha colpito l’Italia centrale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Tempo

Grazie ai suoi interventi e alla sua amichevole disponibilità, tanti ragazzi hanno potuto evitare una esclusione dalla didattica a distanza'; Nella sua scuola è ora un punto di riferimento anche per un uso più consapevole del cellulare e del computer;