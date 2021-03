**Quirinale: Maria Sole Franceschi, campagne sui social per non ammalarsi di Covid** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Maria Sole Franceschi, 18 anni, residente a Firenze, ha svolto opera di volontariato al centralino del Comitato della Croce rossa del capoluogo toscano, funzione fondamentale per il coordinamento di tantissimi interventi e progetti. Durante il lockdown in particolare il suo lavoro è risultato prezioso per la consegna di spese e farmaci urgenti a persone immunodepresse e over 65. Maria Sole ha inoltre fornito un importante contributo, di ideazione e di aggiornamento, sui social dell'Associazione: con creatività, competenza e responsabilità ha realizzato vere e proprie campagne di informazione e sensibilizzazione sui corretti comportamenti per ridurre il rischio di contagio del Covid 19, messaggi che hanno raggiunto migliaia di persone in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) -, 18 anni, residente a Firenze, ha svolto opera di volontariato al centralino del Comitato della Croce rossa del capoluogo toscano, funzione fondamentale per il coordinamento di tantissimi interventi e progetti. Durante il lockdown in particolare il suo lavoro è risultato prezioso per la consegna di spese e farmaci urgenti a persone immunodepresse e over 65.ha inoltre fornito un importante contributo, di ideazione e di aggiornamento, suidell'Associazione: con creatività, competenza e responsabilità ha realizzato vere e propriedi informazione e sensibilizzazione sui corretti comportamenti per ridurre il rischio di contagio del Covid 19, messaggi che hanno raggiunto migliaia di persone in ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Antonio Maria Granieri, segno particolare Sindrome di Down**... - TV7Benevento : **Quirinale: Maria Sole Franceschi, campagne sui social per non ammalarsi di Covid**... - TV7Benevento : **Quirinale: Maria Piera Calandra, il volto della gentilezza nell'emergenza Covid**... - DottVicidomini : RT @MMastrantuono: Un nome che mi piace Maria Pia Garavaglia al Quirinale - grotondi : RT @MMastrantuono: Un nome che mi piace Maria Pia Garavaglia al Quirinale -