Quirinale | Davide Paladini | superare e aiutare a superare limiti e difficoltà**

Davide Paladini, 11 anni, residente a Milano, soffre di un disturbo dello spettro autistico. Quando inizia a frequentare la scuola primaria, ha difficoltà estreme nel parlare e nel relazionarsi con compagni e adulti. Fin dall'inizio del percorso scolastico viene impostato un lavoro meticoloso di sinergie e di alleanze educative tra famiglia, insegnanti e specialistici esterni, che credono nelle potenzialità del bambino. Davide ci mette il resto: impegno, determinazione, forza di volontà e tanta fatica, giorno dopo giorno.

