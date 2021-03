**Quirinale: Antonio Maria Granieri, segno particolare Sindrome di Down** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Antonio Maria Granieri, 17 anni, residente a Vigonza, in provincia di Padova, è un giovane con Sindrome di Down, molto attivo nella associazione Down Dadi di Padova. Sempre pronto, disponibile a incoraggiare e sostenere i compagni nei percorsi di aiuto e di autonomia. Nella sua carta d'identità alla voce segni particolari lo spazio è vuoto, ma Antonio si diverte nel dire: “Il mio segno particolare è la Sindrome di Down”. Ha consapevolezza della sua condizione, ma porta con fierezza tutto ciò che la vita gli ha donato. Un punto di forza per costruire il suo sogno: “Essere il super eroe della bontà”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) -, 17 anni, residente a Vigonza, in provincia di Padova, è un giovane condi Down, molto attivo nella associazione Down Dadi di Padova. Sempre pronto, disponibile a incoraggiare e sostenere i compagni nei percorsi di aiuto e di autonomia. Nella sua carta d'identità alla voce segni particolari lo spazio è vuoto, masi diverte nel dire: “Il mioè ladi Down”. Ha consapevolezza della sua condizione, ma porta con fierezza tutto ciò che la vita gli ha donato. Un punto di forza per costruire il suo sogno: “Essere il super eroe della bontà”.

