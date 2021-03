"Quella mano...", scatta la censura per i Maneskin: clamoroso dopo Sanremo, Damiano nei guai per questo gesto | Guarda (Di giovedì 11 marzo 2021) La famosa “mano sul pacco” dei Maneskin in occasione della finalissima del Festival di Sanremo 2021 non è piaciuta a Instagram, che non l'ha considerata una licenza artistica, facendo scattare quindi la censura. Il gesto di Damiano, la voce del gruppo rock che si è imposto in qualità di vincitore della kermesse musicale, aveva fatto il giro dei social, divenendo virale in men che non si dica, ma Instagram ha deciso che era troppo. questo è il secondo caso di censura, dopo quello verificatosi in occasione dell'uscita del singolo “Vent'anni”, in cui i Maneskin apparivano praticamente nudi, fotografati da Oliviero Toscani. Per Instagram questo scatto e quello di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) La famosa “sul pacco” deiin occasione della finalissima del Festival di2021 non è piaciuta a Instagram, che non l'ha considerata una licenza artistica, facendore quindi la. Ildi, la voce del gruppo rock che si è imposto in qualità di vincitore della kermesse musicale, aveva fatto il giro dei social, divenendo virale in men che non si dica, ma Instagram ha deciso che era troppo.è il secondo caso diquello verificatosi in occasione dell'uscita del singolo “Vent'anni”, in cui iapparivano praticamente nudi, fotografati da Oliviero Toscani. Per Instagramscatto e quello di ...

