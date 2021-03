Quanto dobbiamo “resistere” ancora con l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus?

Leggi su wired

(Di giovedì 11 marzo 2021) (foto: United Nations Covid-19 Response/Unsplash)All’inizio, ormai oltre un anno fa, secondo alcuni l’affaire nuovosarebbe stato questione di qualche giorno, o di poche settimane al massimo. Poi è diventato evidente che sarebbe servito passare come minimo all’ordine di grandezza di diversi mesi, resistendo per tutta la primavera 2020 e oltre. All’arrivo dell’estate, come sappiamo, più d’uno s’era illuso che la pandemia fosse ormai solo un ricordo, ma con il ritorno dell’autunno è stato evidente che la cosiddetta seconda ondata ci avrebbe certamente accompagnati per tutta la stagione fredda. Con l’annuncio e l’approvazione dei primi vaccini l’ottimismo è di nuovo tornato al centro della scena, quasi come se ormai i giochi fossero fatti e la strada fosse tutta in discesa. Di fronte a tutte queste speranze e alla voglia di tornare alla normalità, non stupisce ...