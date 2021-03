Puglia | misure di sostegno | neanche tre milioni di euro liquidati per i settori agricolo | floricolo e vitivinicolo su oltre sedici milioni disponibili Coldiretti | crisi Covid da mezzo miliardo

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 11 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Il bilancio è da profondo rosso per l’agricoltura pugliese con conta500di perdita di fatturato, con segmenti strategici per l’economia agricola quali il, ile quello agrituristico che hanno pagato duramente il prezzo dellaeconomica ed occupazionale determinata dal Coronavirus, ma la Misura 21 nata apposta per dare una iniezione di liquidità agli agricoltori è al palo con solo il 15% delle risorse liquidate. E’ quanto denuncia, che chiede all’Assessorato regionale all’Agricoltura una stretta sulla spesa dei fondi comunitari stanziati dalla Misura 21, per non perdere neppure un...