Prof morta tre giorni dopo il vaccino Covid | domani incontro per i risultati dell’autopsia

(Di giovedì 11 marzo 2021)treil, gli avvocati della famiglia di Annamaria Mantile, laessoressa di 62 anni decedutaaver ricevuto la prima dose delAstraZeneca contro il, incontreranno i periti di parte per avere maggiori informazioni. L’ipotesil’autopsia è che Annamaria Mantile siaa causa di un infarto intestinale. Non ci sarebbe dunque correlazione tra il decesso e il. Si aspettano ieffettuata sul corpo di Annamaria Mantile, laessoressa di 62 anni deceduta tre...

Coronavirus, l'autopsia chiarisce le cause della morte della professoressa di Napoli: nessuna correlazione con il vaccino AstraZeneca Negli ultimi giorni si stanno susseguendo alcune notizie ...Insegnante d'inglese all'istituto comprensivo Pavese di Napoli, con disegni e dediche, i suoi alunni le hanno dedicato un 'Grazie'. Tutti i docenti sono profondamente addolorati ed ancora ...Così, nell'anno del 700mo dalla morte del sommo poeta, un omaggio a Dante Alighieri ... essere davvero utile agli studenti e ai colleghi". LEGGI ANCHE > Scuola, il prof che ricostruisce in 3d la ...Coronavirus, l'autopsia chiarisce le cause della morte della professoressa di Napoli: nessuna correlazione con il vaccino AstraZeneca ...