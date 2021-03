Produzione metalmeccanica -13,4% nel 2020, ma Federmeccanica vede la ripresa (Di giovedì 11 marzo 2021) La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza, imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto l'urto, ora servono le riforme". Leggi su lastampa (Di giovedì 11 marzo 2021) La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza, imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto l'urto, ora servono le riforme".

