Prima ha salvato l'amica e poi è stata investita: alla giovane Giulia l'attestato di "Alfiere della Repubblica" (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia. Tra i tanti premiati, c'è spazio anche per la Campania. l'attestato è andato, infatti, alla 18enne Giulia Muscariello per aver – come si legge nelle motivazioni – "dimostrato coraggio e altruismo nel momento drammatico nel quale è stata investita da un'automobile fuori controllo. Grazie ...

