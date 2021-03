Preghiera per affidare alla Provvidenza le proprie difficoltà economiche (Di giovedì 11 marzo 2021) In questi tempi di crisi sanitaria, in cui aumenta quella economica, affidiamo alla Provvidenza del Signore tutte le nostre suppliche. Certi che Dio, nostra fiducia, interverrà e non ci farà mancare il necessario, provvedendo ai bisogni di tutti coloro che con tanta fiducia si rivolgono all’amore del Padre. “Egli libererà il misero che invoca e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 11 marzo 2021) In questi tempi di crisi sanitaria, in cui aumenta quella economica, affidiamodel Signore tutte le nostre suppliche. Certi che Dio, nostra fiducia, interverrà e non ci farà mancare il necessario, provvedendo ai bisogni di tutti coloro che con tanta fiducia si rivolgono all’amore del Padre. “Egli libererà il misero che invoca e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

