Ppe, dopo l'addio dell'entourage di Orban, altro indizio su nuovo gruppo sovranista in Europa (Di giovedì 11 marzo 2021) Continuano le grandi manovre della destra nel Parlamento europeo. Il copresidente di Afd Jeorg Meuthen: 'Creiamo un gruppo Conservatore e patriottico con Salvini e Orban' ma per molti osservatori è ...

