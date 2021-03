Pozzuoli | piazza di spaccio in casa | in manette marito | moglie | figlio e fidanzata

(Di giovedì 11 marzo 2021) Smantellatadi“domestica” a. I Carabinieri della sezione operativa della Compagnia puteolana hanno arrestato pere detenzione di sostanze stupefacenti quattro persone e denunciato per lo stesso reato altri due, un 30enne e una 17enne., smantellatadi: quattro arresti Gli arrestati, due coniugi – rispettivamente di 49 e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** #Pozzuoli: Piazza di spaccio in #Casa. #Carabinieri arrestano 4 persone e ne denunciano 2 **… - CappelliEduardo : Mandarini in piazza a Pozzuoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli piazza

anteprima24.it

...per oltre cinquanta metri prima di atterrare tra gli alberi di un giardino all'altezza di... Che fare, dunque? 'Ahanno messo una serie di strisce pedonali rialzate, - spiega Carmine De ...Nell'ultimo quartodilapida con scelte sbagliate in meno di 1' il vantaggio con Formia cheun break di 22 - 9 (71 - 62 al 37). Nel finale i gialloblù riescono a riportarsi sotto (73 - ...POZZUOLI - A partire da oggi e fino al 21 marzo piazze, lungomari, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici saranno off-limits. Stop pure a fiere e mercati, compresi quelli rionali o settiman ...Sono 1.644 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, da oggi zona rossa. I tamponi eseguiti sono stati 11.398, con un tasso di incidenza al 14,42%. Dei nuovi contagia ...