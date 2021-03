Positivo un dipendente | anagrafe di corso Racconigi chiusa

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’decentrata di94 sarànella giornata di domani, venerdì 12 marzo, a causa della positività al Covid accertata per uno dei suoi dipendenti. Sono intanto state già avviate le operazioni di sanificazione dei locali e, per il personale che ha lavorato a contatto con la persona risultata positiva al Covid, è stata disposta la “quarantena” in via precauzionale. Già a partire da lunedì prossimo (15 marzo), spostando temporaneamente personale da altre sedi, l’diriaprirà al pubblico una parte degli sportelli. I cittadini con prenotazione per carta d’identità o altro sono stati avvertiti e, con la stessa prenotazione, sono stati invitati a recarsi in una delle vicine anagrafi per le pratiche relative al documento ...