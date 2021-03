Positiva Wall Street. Spicca il Nasdaq con T-Bond che si stabilizzano (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 32.405 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.925 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+1,63%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+0,7%). A incidere Positivamente è il calo dei rendimenti dei Treasury Bond USA a 10 anni, ai minimi da una settimana (1,53%) a causa del parziale rientro delle preoccupazioni per una forte ripresa dell’inflazione. Intanto, le richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuite più del previsto la scorsa settimana. Informatica (+1,63%), beni di consumo secondari (+1,16%) e telecomunicazioni (+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per, con il Dow Jones, che avanza a 32.405 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.925 punti. In netto miglioramento il100 (+1,63%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+0,7%). A incideremente è il calo dei rendimenti dei TreasuryUSA a 10 anni, ai minimi da una settimana (1,53%) a causa del parziale rientro delle preoccupazioni per una forte ripresa dell’inflazione. Intanto, le richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuite più del previsto la scorsa settimana. Informatica (+1,63%), beni di consumo secondari (+1,16%) e telecomunicazioni (+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore ...

