Porto, insulti a Cristiano Ronaldo dopo la partita di Champions League (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League, la Juventus è stata eliminata a sorpresa dal Porto, dopo i tempi supplementari giocati allo Juventus Stadium. Al termine del match insulti a Cristiano Ronaldo e alla Juventus da parte dello speaker del club lusitano. L’eliminazione della Juventus Uscita sconfitta nella gara d’andata per 2-1, la Juventus nel ritorno è passata subito in svantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Sergio Oliveira. Nella ripresa, Chiesa ribalta la situazione con una doppietta. I bianconeri però nonostante la superiorità numerica non sfondano e si va ai supplementari. Quando tutti pensavano che la sfida si fosse decisa ai rigori, ecco il gol su punizione del Porto con Taremi. Il gol di Rabiot per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel ritorno degli ottavi di finale della, la Juventus è stata eliminata a sorpresa dali tempi supplementari giocati allo Juventus Stadium. Al termine del matche alla Juventus da parte dello speaker del club lusitano. L’eliminazione della Juventus Uscita sconfitta nella gara d’andata per 2-1, la Juventus nel ritorno è passata subito in svantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Sergio Oliveira. Nella ripresa, Chiesa ribalta la situazione con una doppietta. I bianconeri però nonostante la superiorità numerica non sfondano e si va ai supplementari. Quando tutti pensavano che la sfida si fosse decisa ai rigori, ecco il gol su punizione delcon Taremi. Il gol di Rabiot per il ...

Juventus Porto, lo speaker lancia degli insulti pesanti: Ronaldo nel mirino Ieri è stata disputata la partita fra Juventus e Porto. La squadra portoghese ha vinto, ma a fare notizia è lo speaker del Porto che lancia insulti contro Cristiano Ronaldo Ieri si è tenuta la partita di Champions League per gli ottavi di finale fra la squadra portoghese dell'FC Porto e la Vecchia Signora italiana. Un ...

