Porto, aperta un'indagine sullo speaker per le frasi inopportune: "Battuto quel maiale di CR7 e i ladri italiani" Il consiglio di amministrazione dell'FC Porto SAD ha deciso di aprire un'indagine disciplinare a Fernando Saul, speaker ufficiale, a seguito di dichiarazioni e pubblicazioni offensive sui social network dopo la partita tra FC Porto e Juventus. Fernando Saul ha pubblicato dei post su Cristiano Ronaldo e la famiglia del nazionale Portoghese della Juventus, successivamente scusandosi: "Abbiamo vendicato Basilea (dove la Juve battè il Porto in finale di Coppa delle Coppe nel 1984, ndr) contro i ladri italiani, e quello che quel maiale di Ronaldo ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores (la madre di CR7, ndr) e degli altri sdentati della ...

zazoomblog : Porto aperta un’indagine disciplinare al suo speaker per post contro Ronaldo - #Porto #aperta #un’indagine - BombeDiVlad : ????#Juventus, aperta indagine sullo speaker del #Porto ??Il club portoghese prende provvedimenti #LeBombeDiVlad… - ManuelR97_ : Ma perché ? ???? Il gol in trasferta permette anche a squadre come il Porto di poter passare il turno contro la più f… - Willi_Shake_01 : @07515304O82 Aperta aperta, basta compilare autocertificazione e fermarsi all'arrivo presso il Porto di Piazza Duomo. ?? - Nena_Nina_Schi : RT @nonleggerlo: “S’è aperta la barriera… non so chi ma s’è aperta… non ci crederai, è passata sotto alle gambe di #Ronaldo. S’è girato, ma… -