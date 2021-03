Porte girevoli finanza-politica, Bluebell contro Padoan in Unicredit. L’ipotesi di un “periodo di raffreddamento” prima di passare al privato (Di giovedì 11 marzo 2021) Conflitto d’interessi, requisiti di indipendenza dei consiglieri, etica e morale negli affari, Porte girevoli fra finanza e politica. E senza una legge che faccia chiarezza. Con la designazione dell’ex ministro Pd Pier Carlo Padoan alla presidenza di Unicredit, sono tutti temi tornati d’attualità. Fra le proteste del fondo attivista Bluebell capital partners, socio della banca di piazza Gae Aulenti, che ha contestato la sua indipendenza oltre ad opporsi all’eventuale fusione con il Monte dei Paschi di Siena. La questione morale s’impone come grande problema del Paese nella ricostruzione post pandemia. Il tema è complesso, come spiega Salvatore Bragantini, ex commissario Consob con una lunga esperienza nel mondo della finanza. “Da un lato c’è bisogno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Conflitto d’interessi, requisiti di indipendenza dei consiglieri, etica e morale negli affari,fra. E senza una legge che faccia chiarezza. Con la designazione dell’ex ministro Pd Pier Carloalla presidenza di, sono tutti temi tornati d’attualità. Fra le proteste del fondo attivistacapital partners, socio della banca di piazza Gae Aulenti, che ha contestato la sua indipendenza oltre ad opporsi all’eventuale fusione con il Monte dei Paschi di Siena. La questione morale s’impone come grande problema del Paese nella ricostruzione post pandemia. Il tema è complesso, come spiega Salvatore Bragantini, ex commissario Consob con una lunga esperienza nel mondo della. “Da un lato c’è bisogno di ...

