Pomezia, tutti gli agenti della Polizia Locale vaccinati contro il Covid: per loro AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, prima dose di vaccino a Pomezia per tutti gli agenti di Polizia Locale. Si è conclusa oggi a Pomezia la prima parte della campagna di vaccinazione antiCovid del corpo di Polizia Locale. tutti gli agenti, 52 in totale, hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. “Siamo orgogliosi della piena partecipazione del nostro corpo di Polizia Locale alla campagna di vaccinazione antiCovid – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Voglio ringraziare tutti i nostri agenti, in prima linea dall’inizio della pandemia, e il Comandante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, prima dose di vaccino aperglidi. Si è conclusa oggi ala prima partecampagna di vaccinazione antidel corpo digli, 52 in totale, hanno ricevuto la prima dose del vaccino. “Siamo orgogliosipiena partecipazione del nostro corpo dialla campagna di vaccinazione anti– commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Voglio ringraziarei nostri, in prima linea dall’iniziopandemia, e il Comandante ...

