Pignorata la tenuta ' Il Giogo' di Monterado che ha ospitato centinaia di feste e matrimoni | va all' asta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pignorata tenuta

Corriere Adriatico

TRECASTELLI -la'Il Giogo' di Monterado di Trecastelli. Verrà battuta all'asta il 15 aprile a 1.705.640,63 euro. L'offerta minima è di 1.279.231 euro. L'annuncio è comparso sul sito www.Questa può esseresolo se è superiore a tre volte l' assegno sociale . Se è inferiore ... Infatti anche se sul conto non ci sono somme in giacenza la banca applica le spese per ladel ...TRECASTELLI - Pignorata la tenuta “Il Giogo” di Monterado di Trecastelli. Verrà battuta all’asta il 15 aprile a 1.705.640,63 euro. L’offerta minima è ...Assegnato l’incarico per avviare le procedure di riscossione all’esito del braccio di ferro sul ricovero di un’anziana fuori regione ...