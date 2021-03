Pierpaolo Sileri | “Entro inizio estate puntiamo a 40 milioni di vaccinati”

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Sileri

'Il lockdown solo dove serve, si può convivere con aree chiuse in maniera chirurgica'. Lo afferma il sottosegretario alla Salute,, a Radio 24. 'Aspettiamo i dati della cabina di regia, ma bisogna lasciare il tempo alle persone per organizzarsi ad eventuali chiusure localizzate - prosegue. Le varianti? Cambiano ...Lo dichiara il sottosegretario alla Salute,, intervistato durante la trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus.Il monitoraggio settimanale del Gimbe fotografa numeri in peggioramento sul fronte Covid, dai nuovi casi (oltre 20mila in più) ai decessi (+251) ai ricoveri. Le terapie intensive sotto pressione in 11 ...ROMA (ITALPRESS) - "Un lockdown per tutta l'Italia per 4 settimane in questo momento io, le dico la verità, non lo vedo utile". Queste le parole di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ad Ag ...