Picco di contagi previsto a fine marzo, Andreoni: "Rischiamo 40mila casi al giorno" (Di giovedì 11 marzo 2021) Picco di contagi da Covid in Italia, quando arriva? Anche gli esperti sono divisi sull'ipotesi di un nuovo lockdown nazionale. Dalla parte dei meno rigoristi questa volta c'è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che non ritiene utile chiudere tutta Italia per qualche settimana. Dall'altra parte, ci sono esperti tra cui Massimo Andreoni che lanciano l'allarme e chiedono il pugno duro per evitare di mettere gli ospedali italiani in situazioni tragiche. "Il Picco ci sarà a fine marzo", spiegano virologi ed epidemiologi. >> Zona rossa Pasqua e Pasquetta 2021, regole come a Natale >> In arrivo il vaccino Johnson&Johnson: tutte le caratteristiche del farmaco Serrata necessaria Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana ...

