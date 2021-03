Piazze chiuse, De Magistris: “Incomprensibile l’ordinanza di De Luca” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “l’ordinanza di De Luca è veramente Incomprensibile”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, commenta l’ordinanza emanata ieri dal governatore campano Vincenzo De Luca che vieta l’accesso al pubblico, fino al 21 marzo, ai parchi pubblici, lungomari e Piazze. Il primo cittadino, parlando ai microfoni di radio Crc, si chiede “perché limitare durante una fase in cui le giornate iniziano ad essere più miti la possibilità delle persone di camminare, ad esempio in un grande parco all’aperto dove non c’è il rischio di contagio e invece chiuderle nei luoghi in cui c’è maggiore diffusività, è Incomprensibile non solo sul piano ordinamentale, politico e dei diritti costituzionali ma sbagliato anche da un punto di vista ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “di Deè veramente”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De, commentaemanata ieri dal governatore campano Vincenzo Deche vieta l’accesso al pubblico, fino al 21 marzo, ai parchi pubblici, lungomari e. Il primo cittadino, parlando ai microfoni di radio Crc, si chiede “perché limitare durante una fase in cui le giornate iniziano ad essere più miti la possibilità delle persone di camminare, ad esempio in un grande parco all’aperto dove non c’è il rischio di contagio e invece chiuderle nei luoghi in cui c’è maggiore diffusività, ènon solo sul piano ordinamentale, politico e dei diritti costituzionali ma sbagliato anche da un punto di vista ...

