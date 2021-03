Piazzapulita | anticipazioni 11 marzo 2021

(Di giovedì 11 marzo 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 11, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: le varianti del covid e il rischio di nuove chiusure. Inoltre verrà proposta una nuova inchiesta esclusiva sul mercato parallelo dei vaccini.: ospiti 11Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; uno dei leader delle Sardine Mattia Santori; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri; il professor Tito Boeri; i giornalisti Alessandra Sardoni, Fabio Tonacci, Mario Calabresi e Paolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piazzapulita anticipazioni

MAM-e

... attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Daydreamer - Le ali del sogno (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5 La pupa e il secchione e viceversa , in onda alle 21.20 su Italia 1(...... in onda alle 21.05 su Rai 2 Diritto e rovescio (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Daydreamer - Le ali del sogno (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5(...Piazzapulita giovedì 11 marzo: ecco ospiti e anticipazioni della puntata di domani su La7 tra vaccini e politica. Conduce Corrado Formigli.Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera,4 marzo 2021, a partire dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ...