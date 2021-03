Piazza Sempione, Militia Christi protesta contro la rimozione della statua (Di giovedì 11 marzo 2021) Piazza Sempione è una dei punti più storici di Roma. Caratterizzata dalla statua della Vergine Maria Madre di Misericordia posta al centro, la Piazza è un autentico punto di ritrovo del quartiere Talenti-Montesacro. A febbraio la Giunta Municipale ha deciso di riqualificare la zona rendendola più pratica e moderna con la rimozione della statua. Questa novità ha creato molto scompiglio nel quartiere creando due vere e proprie fazioni che si sono affrontate prima sui social e poi in Piazza: gli attivisti del movimento politico cattolico Militia Christi (non favorevoli alla modifica) e gli antagonisti, coadiuvati dai frequentatori dei centri sociali (ovviamente pro al cambiamento). Dopo vari scontri ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021)è una dei punti più storici di Roma. Caratterizzata dallaVergine Maria Madre di Misericordia posta al centro, laè un autentico punto di ritrovo del quartiere Talenti-Montesacro. A febbraio la Giunta Municipale ha deciso di riqualificare la zona rendendola più pratica e moderna con la. Questa novità ha creato molto scompiglio nel quartiere creando due vere e proprie fazioni che si sono affrontate prima sui social e poi in: gli attivisti del movimento politico cattolico(non favorevoli alla modifica) e gli antagonisti, coadiuvati dai frequentatori dei centri sociali (ovviamente pro al cambiamento). Dopo vari scontri ...

romatoday : Piazza Sempione: fascisti e antagonisti in strada, a dividerli la polizia in assetto antisommossa… - ruisseau : Fra Alexis Bugnolo, Militia Christi, CitizenGo Italia: Manifestazione per la Madonnina in Piazza Sempione… - rep_roma : Tensioni in piazza Sempione, femministe e antagonisti contro il rosario di Militia Christi [di Luca Monaco] [aggior… - ruisseau : Fra Alexis Bugnolo, Militia Christi, CitizenGo Italia: Manifestazione per la Madonnina in Piazza Sempione - ProlifeCerLad : RT @rep_roma: Tensioni in piazza Sempione, femministe e antagonisti contro il rosario di Militia Christi [di Luca Monaco] [aggiornamento de… -