Piano vaccini, pronta la bozza con le 5 categorie che avranno la precedenza (Di giovedì 11 marzo 2021) C’è la bozza del nuovo Piano vaccinale covid in fase di elaborazione in Conferenza delle Regioni e in Unificata. Individuate 5 categorie che hanno la priorità e sì alla possibilità di vaccinare nei posti di lavoro. Sempre nella bozza le raccomandazioni ”su gruppi target a cui offrire la vaccinazione” che “saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio, effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi da malattia e sulla evoluzione della situazione epidemiologica”. Sono cinque in base a fragilità ed età le ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021) C’è ladel nuovovaccinale covid in fase di elaborazione in Conferenza delle Regioni e in Unificata. Individuate 5che hanno la priorità e sì alla possibilità di vaccinare nei posti di lavoro. Sempre nellale raccomandazioni ”su gruppi target a cui offrire la vaccinazione” che “saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e immunogenicità e sicurezza deidisponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio, effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi da malattia e sulla evoluzione della situazione epidemiologica”. Sono cinque in base a fragilità ed età le ...

