Piano Vaccini | come cambia e quando si potranno vaccinare gli under 60

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021)ilcon il governo Draghi? Secondo la bozza del nuovovaccinale che sarà presentato oggi in Conferenza unificata sono cinque in base a fragilità ed età le categorie previste: ”Categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche; Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); Persone di età compresa tra 70 e 79 anni; Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni; Persone con comorbidità di età inferiore ai 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili; Resto della popolazione di età inferiore ai 60 anni”.toccherà agli60? Spiega La Stampa che riporta anche un’infografica del calendario: Il turno degli over 60 arriverà tra ...