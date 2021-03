Piano vaccinale Covid | ecco le categorie prioritarie e le novità anti-furbetti

(Di giovedì 11 marzo 2021) Priorità per gli over 80 ed alcuneprofessionali come il personale scolastico e le forze dell’ordine ma a queste si aggiungono 5per età e patologie : è quanto indica la bozza...

È iniziata dunque la riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome convocata per discutere del nuovoelaborato dal governo e delle nuove misure per l'emergenza - ...VACCINI, DOVE SARANNO SOMMINISTRATI E DA CHI Il nuovovaccini usa, dunque, il criterio ... Come anticipato dal Corriere della Sera , ci sarà almeno un grande centronei Comuni con ...Il tutto dovrebbe essere sostituito dal sistema delle categorie per fasce di età che per esempio sta dando buoni risultati nel Lazio di Luciano Fassari. 10 MAR - È pronto a sbarcare come informativa d ...Queste le linee: elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); persone tra 70 e 79 anni; persone tra i 60 e i 69 anni; persone con comorbidità sotto i 60 anni, senza la gravi ...