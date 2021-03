Piano vaccinale covid, bozza: novità anti-furbetti (Di giovedì 11 marzo 2021) Svolta ‘anti-furbetti’ nella bozza del nuovo Piano vaccinale covid che sarà analizzata oggi in Conferenza delle Regioni e in Unificata. Nel nuovo testo è stata infatti eliminata come categoria prioritaria quella dei lavoratori essenziali. Una scelta che potrebbe essere riconducibile alla volontà di prevenire eventuali tentativi di prevaricazione da parte di alcune categorie. Sempre nella bozza le raccomandazioni ”su gruppi target a cui offrire la vaccinazione” che “saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio, effetto del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Svolta ‘’ nelladel nuovoche sarà analizzata oggi in Conferenza delle Regioni e in Unificata. Nel nuovo testo è stata infatti eliminata come categoria prioritaria quella dei lavoratori essenziali. Una scelta che potrebbe essere riconducibile alla volontà di prevenire eventuali tentativi di prevaricazione da parte di alcune categorie. Sempre nellale raccomandazioni ”su gruppi target a cui offrire la vaccinazione” che “saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficaciae immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio, effetto del ...

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccinale Vaccini, 5 nuove categorie nel Piano 11.00 Vaccini, 5 nuove categorie nel Piano Cinque nuove categorie prioritarie per le vaccinazioni, in base all'età e alle patologie,sono state inserite nel nuovo Piano vaccinale. La bozza aggiornata, oggi in Conferenza unificata, amplia la platea alle persone con elevata fragilità (estremamente vulnerabili e/o disabili); persone dai 70 ai 79 anni; persone tra ...

Piano vaccini Italia, ecco le categorie prioritarie. IL DOCUMENTO INTEGRALE 'L'obiettivo principale della campagna vaccinale - si legge nella bozza del Piano vaccini, del Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa che oggi andrà in Conferenza ...

