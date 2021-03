Piano vaccinale covid, bozza: novità anti-furbetti (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - Svolta 'anti-furbetti' nella bozza del nuovo Piano vaccinale covid che sarà analizzata oggi in Conferenza delle Regioni e in Unificata. E non solo. Individuate 5 categorie che hanno la priorità e sì alla possibilità di vaccinare nei posti di lavoro. Nel nuovo testo è stata eliminata come categoria prioritaria quella dei lavoratori essenziali. Una scelta che potrebbe essere riconducibile alla volontà di prevenire eventuali tentativi di prevaricazione da parte di alcune categorie. Sempre nella bozza le raccomandazioni ''su gruppi target a cui offrire la vaccinazione" che "saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - Svolta '' nelladel nuovoche sarà analizzata oggi in Conferenza delle Regioni e in Unificata. E non solo. Individuate 5 categorie che hanno la priorità e sì alla possibilità di vaccinare nei posti di lavoro. Nel nuovo testo è stata eliminata come categoria prioritaria quella dei lavoratori essenziali. Una scelta che potrebbe essere riconducibile alla volontà di prevenire eventuali tentativi di prevaricazione da parte di alcune categorie. Sempre nellale raccomandazioni ''su gruppi target a cui offrire la vaccinazione" che "saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia ...

