Phisikk du role – Brunetta e la metamorfosi dello Stato

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’impresa più impegnativa di questo governo è quella di cambiare la faccia allo, quella che si vede nella sua prima trincea – per la maggioranza degli italiani anche l’unica – che impatta con i cittadini: la Pubblica Amministrazione. Ladel Moloch, la trunsastanziome dalla dimensione trasfigurata del sauro brutto e arcaico al cigno “digitalizzato” è stata appena raccontata dal ministroin Parlamento e gli hanno fatto eco i colleghi Colao e Bonetti. Insieme con la transizione ecologica, infatti, si prepara la transizione burocratica con il traghettamento verso una dimensione moderna, con aspirazioni “friendly”, che sa dialogare con le tecnologie digitali e con tutte le generazioni degli italiani, dunque uno spazio accogliente e non vessatorio, capace di offrire il dovuto e in tempi veloci. E la velocità sembra ...

Advertising

Anto202016 : RT @formichenews: Phisikk du role – Zinga si dimette. Con dignità. La rubrica di Pino Pisicchio ?? ?? - Fiammetta1966 : RT @formichenews: Phisikk du role – Zinga si dimette. Con dignità. La rubrica di Pino Pisicchio ?? ?? - formichenews : Phisikk du role – Zinga si dimette. Con dignità. La rubrica di Pino Pisicchio ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Phisikk role

Formiche.net

Diciamola tutta: non è che lo specifico della politica italiana abbia una famigliarità così intensa con l'istituto delle dimissioni. Più amichevole il rapporto con l' hic manebimus optime , intendendo ...In fondo Draghi ha rappresentato per alcuni partiti anche la soffice coltre della necessità con cui coprirsi, per tenere a distanza l'inevitabile resa dei conti. O almeno per alcuni più di altri. ...