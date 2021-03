(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Lastica azzurra potrà contare su un nuovo atleta di talento:è infatti ufficialmente un. L’atleta di origine cubane, classe 1996, dopo aver svolto le pratiche d’ufficio per regolarizzare la sua posizione, ha prestato giuramento alla bandiera italiana lo scorso 8 marzo, diventando a tutti gli effetti undella Repubblica italiana. Sotto osservazione della Federazionestica, in quantosta di spicco già nella sua terra natìa,è stato tesserato nelle Sezioni Giovanili del CS Esercito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pesi: Oscar Reyes cittadino italiano, Malagò 'la nostra casa ora è anche tua'... - oscar_manrike : @BandonRodriguez Frionel pesi -

Ultime Notizie dalla rete : Pesi Oscar

OA Sport

...che vedere Portman con quelle braccia muscolose lo ha ispirato e spinto a fare sollevamento. ... Già all'epoca de Il cigno nero , film che le ha permesso di vincere uncome miglior attrice ...Nei '60 fu per 7 anni campione del mondo di Karate (medi ). Creatore di una nuova arte ... nel '96 con 'Casinò' vinse il Golden Globe e sfiorò l'. Nel '04 vinse l'Emmy per la serie TV '...Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - La pesistica azzurra potrà contare su un nuovo atleta di talento: Oscar Reyes è infatti ufficialmente un cittadino italiano. L'atleta di origine cubane, classe 1996, dopo ...Importante novità per l'Italia del sollevamento pesi. La Nazionale azzurra da oggi potrà infatti contare su una nuova stella in vista degli appuntamenti internazionali. Oscar Reyes, classe 1996, cuban ...