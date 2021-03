Perché la Danimarca sospende Astrazeneca. "In Italia stop al lotto ABV2856" (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono ore concitate attorno al vaccino Astrazeneca . La Danimarca sospende per precauzione l'uso del siero dopo alcuni casi di coagulazione del sangue e problemi di circolazione in persone a cui è ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono ore concitate attorno al vaccino. Laper precauzione l'uso del siero dopo alcuni casi di coagulazione del sangue e problemi di circolazione in persone a cui è ...

Advertising

fanpage : ?? Ultim'ora La Danimarca sospende per precauzione l'uso del vaccino #AstraZeneca. Il motivo. - DanieleScarpini : Perché la Danimarca ha sospeso l'uso del vaccino anti covid AstraZeneca per 14 giorni - Pietro_Otto : RT @doluccia16: Finalmente hanno dato al Tg la notizia che una nazione, la Danimarca, ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZenec… - ACmcoppola : RT @Beatric09656317: Perché la Danimarca ha sospeso l'uso del vaccino anti covid AstraZeneca per 14 giorni - panibbi : RT @TELADOIOLANIUS: La #Danimarca sospende l'uso dell' #AstraZeneca . Ora capite perchè al Presidente Mattarella è capitato 'casualmente' i… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Danimarca Astrazeneca, Danimarca sospende l'utilizzo: 'Gravi casi di coaguli nel sangue'. Aifa vieta lotto in Italia. Stop anche da Islanda e Norvegia Ma proprio perché vacciniamo così tanto, dobbiamo anche rispondere con tempestività quando si è a ... Poco dopo la Danimarca, anche Norvegia e Islanda hanno sospeso per precauzione e fino a nuovo avviso ...

ASTRAZENECA, DANIMARCA SOSPENDE VACCINI/ Replica "coaguli? Dati dicono siero sicuro" ... Francesco Vaia " Arrivano notizie non confortanti dalla Danimarca rispetto alla sospensione di un vaccino ( di Astrazeneca, ndr ) e questo non ci aiuta, perché aumenta l'incertezza dei cittadini ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE Ma propriovacciniamo così tanto, dobbiamo anche rispondere con tempestività quando si è a ... Poco dopo la, anche Norvegia e Islanda hanno sospeso per precauzione e fino a nuovo avviso ...... Francesco Vaia " Arrivano notizie non confortanti dallarispetto alla sospensione di un vaccino ( di Astrazeneca, ndr ) e questo non ci aiuta,aumenta l'incertezza dei cittadini ...