Pensioni: dal prossimo anno diminuzioni fino al 4%

Pensioni al ribasso fino al 4% a partire dal prossimo anno a causa della crisi pandemica del 2020. Non cambia, invece, l'età pensionabile di 67 anni

Le Pensioni avranno una diminuzione fino al 4% a causa delle conseguenze economiche della pandemia. Se l'età per andare in pensione sarà sempre quella di 67 anni, la brutta notizia è la riduzione degli importi a partire dal prossimo anno a causa della minore quota contributiva.

Le certezza sulla diminuzione

Le simulazioni mostrano l'impatto su lavoratori autonomi e indipendenti in base al loro guadagno: si tratterebbe di cifre minime con una perdita netta nell'ordine dell'1% solo se la caduta economica segnerà una buona ripresa. In caso contrario, la decurtazione delle

