Pedro: “La Roma è da Champions, è il nostro obiettivo” (Di giovedì 11 marzo 2021) In una intervista concessa a Diario de Avios, Pedro, attaccante della Roma, ha parlato dei suoi mesi in giallorosso e degli obiettivi in casa Roma. Queste le sue parole: “Sono molto contento a Roma sia dal punto di vista della squadra, sia a livello personale. Dal primo momento mi hanno accolto al meglio, sia giocatori che tifosi. Spero di fare bene anche qui. Il calcio inglese è più fisico e veloce. Qui le squadre sono più difensive e tattiche, è più difficile creare spazi per gli attaccanti, ma mi sto adattando bene in questo primo anno di calcio italiano”. Sugli obiettivi: “Sì, qualificarci per la Champions League è il nostro obiettivo principale. Forse possiamo conseguirlo. La Roma merita di stare in Champions e stiamo lavorando ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) In una intervista concessa a Diario de Avios,, attaccante della, ha parlato dei suoi mesi in giallorosso e degli obiettivi in casa. Queste le sue parole: “Sono molto contento asia dal punto di vista della squadra, sia a livello personale. Dal primo momento mi hanno accolto al meglio, sia giocatori che tifosi. Spero di fare bene anche qui. Il calcio inglese è più fisico e veloce. Qui le squadre sono più difensive e tattiche, è più difficile creare spazi per gli attaccanti, ma mi sto adattando bene in questo primo anno di calcio italiano”. Sugli obiettivi: “Sì, qualificarci per laLeague è ilprincipale. Forse possiamo conseguirlo. Lamerita di stare ine stiamo lavorando ...

Advertising

Mediagol : #Roma, Pedro: 'Con lo Shakhtar servono due grandi prestazioni. Io felice qui, il club merita la Champions League'… - MCalcioNews : Roma, Pedro: 'Un posto in Champions è il nostro obiettivo' - aquilinofilm : RT @AliprandiJacopo: #Pedro: “Il nostro obiettivo è tornare in Champions, è dove la Roma merita di giocare. Lo Shakhtar è forte, non sarann… - sportli26181512 : Pedro: 'La Roma merita di stare in Champions': Pedro, giocatore della Roma, ha rilasciato alcuni giorni fa una lung… - ciccia61 : RT @AliprandiJacopo: #Pedro: “Il nostro obiettivo è tornare in Champions, è dove la Roma merita di giocare. Lo Shakhtar è forte, non sarann… -