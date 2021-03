Pd: Zingaretti, 'io ci sarò e se serve darò sempre una mano' (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Rivolgo un pensiero, un immenso grazie e un abbraccio a tutte e a tutti i militanti, i simpatizzanti e gli elettori con i quali abbiamo condotto belle battaglie in questi 24 mesi di cui 14 sotto la pandemia. Come sapete ho sempre tentato di mettermi a disposizione, essere presente e aiutare lì dove c'era bisogno, per la nostra comunità e per l'Italia. A voi, nel ringraziarvi di nuovo, dico continuate a battervi per la buona politica, difendete da tutti gli assalti l'autonomia del Pd". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. "Se serve darò sempre una mano, anche se in forma diversa dal passato. Ci sarò, come ho sempre fatto nella mia vita con tutta la passione possibile. A tutti coloro che hanno creduto in “Piazza Grande” voglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Rivolgo un pensiero, un immenso grazie e un abbraccio a tutte e a tutti i militanti, i simpatizzanti e gli elettori con i quali abbiamo condotto belle battaglie in questi 24 mesi di cui 14 sotto la pandemia. Come sapete hotentato di mettermi a disposizione, essere presente e aiutare lì dove c'era bisogno, per la nostra comunità e per l'Italia. A voi, nel ringraziarvi di nuovo, dico continuate a battervi per la buona politica, difendete da tutti gli assalti l'autonomia del Pd". Lo scrive Nicolasu Fb. "Seuna, anche se in forma diversa dal passato. Ci, come hofatto nella mia vita con tutta la passione possibile. A tutti coloro che hanno creduto in “Piazza Grande” voglio ...

