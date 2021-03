Pd | sondaggio Emg per Agora' | elettori dem vogliono Bonaccini come nuovo segretario Rpt

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - Stefano, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, è al primo posto in unEmg condotto per la trasmissione Tv Agorà che ha posto il quesito: "Chi vorrebbeprossimoPd?" aglidem. Il 24% vorrebbenuova guida del Pd appunto, al secondo posto Andrea Orlando con il 21%. Solo al terzo posto ildimissionario ***Nicola*** Zingaretti (17%). Seguono Enrico Letta (14%); Dario Franceschini (5%); Debora Serracchiani (3%); Roberta Pinotti (2%) e Lorenzo Guerini (1%).

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio Emg

Sondaggi: Lega, M5S, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Italia Viva: i numeri delper AgoràIl 48% degli italiani è favorevole a un nuovo lockdown nazionale. È quanto emerge da un- Different per Adnkronos . Alla domanda ' data la situazione attuale dei contagi torna l'ipotesi di un nuovo lockdown nazionale, lei è favorevole o contrario? ' il 48% del campione ...Roma, 11 mar (Adnkronos) – Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, è al primo posto in un sondaggio Emg condotto per la trasmissione Tv Agorà che h ...Secondo Emg i 5 Stelle guadagnano il 3,2% in una settimana e tallonano i dem. Il Carroccio lascia sul terreno un punto ...