Pd | sondaggio Emg per Agora’ | elettori dem vogliono Bonaccini come nuovo segretario Rpt

Roma, 11 mar (Adnkronos) – Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, è al primo posto in un sondaggio Emg condotto per la trasmissione Tv Agorà che ha posto il quesito: "Chi vorrebbe come prossimo segretario Pd?" agli elettori dem. Il 24% vorrebbe come nuova guida del Pd appunto Bonaccini, al secondo posto Andrea Orlando con il 21%. Solo al terzo posto il segretario dimissionario Nicola Zingaretti (17%). Seguono Enrico Letta (14%); Dario Franceschini (5%); Debora Serracchiani (3%); Roberta Pinotti (2%) e Lorenzo Guerini (1%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

