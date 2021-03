**Pd: per Letta sostegno unitario, ma tra anime dem resta tensione** (2) (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - Ma al sostegno unitario che si profila su Letta segretario non corrisponde un clima altrettanto pacificato tra le componenti dem. Le tensioni continuano in una girandola di riunioni, di qui all'assemblea, delle varie aree Pd. Gli zingarettiani hanno fatto già un primo punto oggi con i territori, con il coordinamento di Nicola Oddati, insieme ai delegati in assemblea in vista dell'appuntamento di domenica. Nell'incontro, a quanto si apprende, c'è stata una valutazione positiva unanime sulla possibilità di Letta segretario. Allo stesso tempo è stata sottolineata l'esigenza di perseguire quella rigenerazione del Pd che era già nelle intenzioni dell'ex-segretario. Le motivazioni politiche che hanno portato alle dimissioni di Zingaretti vanno discusse e affrontate. "L'esigenza - si spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - Ma alche si profila susegretario non corrisponde un clima altrettanto pacificato tra le componenti dem. Le tensioni continuano in una girandola di riunioni, di qui all'assemblea, delle varie aree Pd. Gli zingarettiani hanno fatto già un primo punto oggi con i territori, con il coordinamento di Nicola Oddati, insieme ai delegati in assemblea in vista dell'appuntamento di domenica. Nell'incontro, a quanto si apprende, c'è stata una valutazione positiva unsulla possibilità disegretario. Allo stesso tempo è stata sottolineata l'esigenza di perseguire quella rigenerazione del Pd che era già nelle intenzioni dell'ex-segretario. Le motivazioni politiche che hanno portato alle dimissioni di Zingaretti vanno discusse e affrontate. "L'esigenza - si spiega ...

Advertising

EnricoLetta : Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecita… - peppeprovenzano : I neoliberali che hanno prodotto le disuguaglianze ora vogliono dare le soluzioni per risolverle. 'Giustizia social… - fattoquotidiano : Pd, Orfini: “Serve un segretario che ci porti al Congresso per archiviare l’alleanza col M5s” - infoitinterno : Pd, Letta rientrato a Roma. ZIngaretti: è lui la soluzione più forte per rilancio sfida - infoitinterno : Pd, Zingaretti: «Enrico Letta soluzione più forte per la segreteria, se serve darò sempre una mano» -